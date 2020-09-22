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【新股IPO】捷心隆2115今起招股　一手入場費4040元

即市財經 12:47 2020/09/22

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捷心隆預期於10月8日掛牌。

捷心隆 （新上市編號：02115） 於今日（22日）至周五招股。捷心隆計劃發售3.5億股，其中10%，3500萬股於香港公開發售，招股價介乎0.36元至0.4元，集資最多1.4億元，一手（10,000股），入場費4040元，預期10月8日掛牌。獨家保薦人為Ballas Capital。

截至今年首3個月，純利按年跌56.7%至278萬元（人民幣，下同）；收入按年跌44.8%至2664萬元。

公司集資所得34%擴充及翻新公司於中國的生產設施、34.7%用於擴充公司於馬來西亞的生產設施、9%用於聘請額外員工用於加強公司於中國及馬來西亞的銷售及市場推廣以及工程及支持職能、3.5％用於加強會計及行政職能以及升級公司的資訊科技系統， 11.9%用於公司研發項目及6.9％作一般營運資金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具   

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