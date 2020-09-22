【新冠疫情】美CDC急撤新指引 收回新冠病毒可空氣傳播論

美國疾控中心（CDC）公布的新指引，明確指出新冠病毒可經空氣傳播，專家紛紛讚揚之際，CDC突然宣布撤回新版本指引。據報世界衛生組織十分關注新指引，強調無充分證據證明新冠病毒可經空氣傳播，並曾就此聯絡CDC。

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CDC的新指引，上周五被上載到CDC網站，當中寫明新冠病毒可透過空氣傳播，事隔僅2日，CDD快速撤回指引，稱有關版本是初稿，卻被錯誤上載。

世衛（WHO）十分重視CDC的新指引，世衛公共衛生緊急計劃執行主任瑞安（Mike Ryan）表示，在新冠病毒能否經空氣傳播的問題上，暫未有新的證據，並稱正與CDC接觸，了解指引改動原委。

WHO一直對新冠病毒可經空氣傳播的說法有保留，曾稱沒有確實證據證明空氣傳播論，但不會排除可能性，WHO堅稱病毒主要透過患者的飛沫傳播。

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新冠病毒可否透過空氣傳播，一直是科學家是關注點，不斷有專家進行研究。多份研究報告都指出，新冠病毒可於空中停留一段時間，《新英格蘭醫學期刊》（New England Journal of Medicine）的報告更稱，新冠病毒可於空氣中存活長達3小時。

責任編輯：林建忠