【美國大選懶人包】特朗普拜登科技政策 一文看懂

▲ 科技巨企壟斷市場，甚至有左右總統大選結果的嫌疑等，成為拜登和特朗普兩位候選人的一大戰場。

美國總統大選即將在11月3日舉行。科技巨企壟斷市場，甚至左右大選結果等，成為兩位候選人的一大戰場。本文回顧兩位候選人過往對科技議題上的政策、取態和看法。

打破大型科企壟斷

特朗普：

去年9月對大型科技公司進行廣泛的反壟斷（antitrust probe），路透社報道，預料目標是集中在 Alphabet 旗下的Google

跟科企關係微妙，如特朗普曾多次批評亞馬遜及其CEO貝索斯（Jeff Bezos），將美國郵政服務的問題歸咎於亞馬遜，二人曾公開發生爭執。

相對而言，特朗普跟蘋果的關係比較親厚，蘋果CEO庫克（Tim Cook）曾邀請特朗普參觀生產基地；外媒報道，在中美貿易戰中，擁有超過2300億美元的離岸資產、非常依賴中國製造的蘋果公司，剛好能順勢將部分生產搬回美國，同時享受特朗普政府推出的減稅優惠，所以據悉二人關係老友。

拜登：

他擔任副總統時，其時奧巴馬政府的政策對矽谷有利；但拜登宣布競選總統後，曾批評Facebook和其他科技巨頭，並提出針對亞馬遜等科技巨企的最低聯邦稅。

兩人均未曾呼籲公司分拆。

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監管社交媒體

二人均有抨擊社交媒體平台在處理政治內容的做法。

特朗普：

憑出色數碼競選團隊勝出上屆選舉，入主白宮。

長期指控這些平台在沒有足夠證據下，經常打壓或審查保守派的言論

2018年簽署了《允許各州及受害者對抗非法網路性交易法案》（Allow States and Victims to Fight Online Sex Trafficking Act），促使網站為賣淫或性交易的第三方內容負責。

今年簽署貿易協議，科技公司在墨西哥和加拿大開展業務時，其線上內容亦受美國法律責任保障。

拜登：

是唯一要求撤銷《通訊規範法案（Communications Decency Act）》第230條的民主黨總統候選人。《通訊規範法案》是一項重要的互聯網法律，該法案從廣義上保護Facebook和Twitter等網站免受用戶發佈的內容而被提告。

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資料私隱

特朗普：

支持國會就聯邦消費者私隱立法

曾批評蘋果公司已多次拒絕美國司法單位為iPhone解鎖的要求

廢除寬頻私隱條例，互聯網服務供應商，在使用消費者某些數據前不用徵得其同意，此舉遭受維護私隱權的人士批評

拜登：

主張美國應制定與歐洲不同的私隱標準，即歐盟的《通用數據保護條例》（GDPR）。

數碼科技的貧富懸殊

新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情促使國民在家工作和上課，反映國民在寬頻上網上的不平等現象。

特朗普：

確保「每個公民都可以使用高速互聯網」（every citizen can have high-speed internet access）

今年1月，聯邦通信委員會批200億美元的鄉郊寬頻擴展基金（ rural broadband expansion fund）

拜登：

計劃對鄉郊寬頻基建投資200億美元，並將用於擴展鄉郊地區上網途徑的資金亦會增加兩倍，是為加徵富人稅的方案內容之一。

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責任編輯：葉芷樺