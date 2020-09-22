【逆市拓展】美科企Qualtrics在港成立大中華總部　續聘專才

▲ 美企Qualtrics主要提供客戶體驗管理平台，宣佈在港成主大中華總部。(資料圖片)

疫情影響各行業發展，但不少科企卻一支獨秀，甚至「接單接到手軟」。來自美國、主力提供客戶體驗管理平台的Qualtrics，宣佈在港成立大中華總部，主力發展香港、台灣及澳門地區的業務。

其大中華區總監 Pat Bolster將駐港，他接受訪問時表示，對香港金融中心地位有信心，計劃在港增聘員工，為客戶提供顧問及諮詢服務。「計劃至2021年，大中華總部人手增加至逾25人。」Pat指出，企業在發展及銷售過程中，除了要傳統的7Ps營銷理論，客戶的體驗愈趨重要，是吸引回頭客、品牌粉絲的重要因素。



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香港已有約90家客戶

該公司提供的Experience Management (XM)平台，可為不同企業度身訂造解決方案，內建人工智能協助企業收集及了解員工，客戶的意見及想法，協助企業與持份者有更好的溝通。亞洲萬里通、南豐集團、香港科技大學等約90家香港機構有使用其服務。



Qualtrics於 2002 年在美國猶他州成立，至2015年在澳洲悉尼開設亞太區及日本總部，現時在亞太區及日本擁有逾 10 個辦事處及超過 300位優秀員工。並於約2年前被SAP收購，市場有傳SAP有意分拆Qualtrics獨立上市，而SAP會保留大多數股份。

記者：梁巧恩