  • 31°C
香港時間 : 2020922日 (二) 15:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【逆市拓展】美科企Qualtrics在港成立大中華總部　續聘專才

科技 14:31 2020/09/22

分享：

美企Qualtrics主要提供客戶體驗管理平台，宣佈在港成主大中華總部。(資料圖片)

疫情影響各行業發展，但不少科企卻一支獨秀，甚至「接單接到手軟」。來自美國、主力提供客戶體驗管理平台的Qualtrics，宣佈在港成立大中華總部，主力發展香港、台灣及澳門地區的業務。

其大中華區總監 Pat Bolster將駐港，他接受訪問時表示，對香港金融中心地位有信心，計劃在港增聘員工，為客戶提供顧問及諮詢服務。「計劃至2021年，大中華總部人手增加至逾25人。」Pat指出，企業在發展及銷售過程中，除了要傳統的7Ps營銷理論，客戶的體驗愈趨重要，是吸引回頭客、品牌粉絲的重要因素。

【網絡安全】疫情增網上渠道風險　金融業易受自動程式攻擊

【網絡安全】疫情加快企業數碼轉型　Forcepoint推防護服務

香港已有約90家客戶
該公司提供的Experience Management (XM)平台，可為不同企業度身訂造解決方案，內建人工智能協助企業收集及了解員工，客戶的意見及想法，協助企業與持份者有更好的溝通。亞洲萬里通、南豐集團、香港科技大學等約90家香港機構有使用其服務。

Qualtrics於 2002 年在美國猶他州成立，至2015年在澳洲悉尼開設亞太區及日本總部，現時在亞太區及日本擁有逾 10 個辦事處及超過 300位優秀員工。並於約2年前被SAP收購，市場有傳SAP有意分拆Qualtrics獨立上市，而SAP會保留大多數股份。

記者：梁巧恩

疫情 大學 人工智能 金融 收購 分拆 銷售 香港 悉尼 澳洲

上一篇文章

【Tesla】電池日舉行在即　整合4大看點觀望Tesla未來大計

下一篇文章

Xbox Game Pass訂閲用戶超過1,500萬　不足半年躍升50%
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響
【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響
【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【小米產品】傳小米將推360Hz電競顯示器　24.5吋屏僅售1,161元
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能
【每日焦點】Fortnite macOS版本將停止運作　YouTube設限iOS 14畫中畫功能
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari
【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari