【支援中小企】貿發局推「寄售易 」助港商一站式報關　拓內銷市場

經濟前景不明朗，港商紛紛另覓出路。在開拓內銷市場時，不時會遇上報關、物流等問題。香港貿易發展局將於下月推出「寄售易 」 服務計劃，讓中小企可一站式處理。

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港商在開拓內銷市場，在中國未必有公司或合作夥伴。缺乏經驗下，進口報關、貨品配送、銷售營運、處理繳交稅款、貨款結算等，均成為中小企的絆腳石。貿發局因應市場所需，將於10月推出「寄售易 」 服務計劃，讓中小企可以在「香港交貨、香港收錢」。

港商僅需在荃灣交貨

「寄售易 」 計劃將為中小企提供全面支援，協助港商處理報關行政、內地運輸、倉庫管理、品牌宣傳和推廣，以及貨款結算等瑣碎事項，讓他們可專注研發新產品及把業務轉型升級。港商只須於荃灣倉庫交貨，待產品成功在內地銷售後，貿發局將會扣除內地增值稅及其他相關費用，把款項直接存入港商在香港的銀行戶口。

同時，計畫亦期望港商可藉「香港設計廊」的線上線下銷售網絡，在中國發展零售業務。香港貿發局助理總裁梁國浩冀香港初創品牌及中小企可順利開拓內銷市場和累積內地營商經驗，以便日後在當地擴展業務。

更多計畫詳情：https://info.hktdc.com/dm/CP2164913/tch/index.html

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責任編輯：葉泳珊