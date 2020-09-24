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【新股IPO】中通快遞、再鼎醫藥美股回勇水位增　一文看清兩中概股IPO最新水位

即市財經 17:32 2020/09/24

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中通快遞、再鼎醫藥22日定價，分別於29日、28日上市

阿里巴巴有份投資的中通快遞  （新上市編號：02057） 、生物科技中概股第二上市首例的再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 周二（22日）截止公開招股，中通快遞、再鼎醫藥宣布，參考美股價格為香港IPO定價，中通快遞以218港元定價，再鼎醫藥則以562港元定價，都較美股前一收市價折讓，為港股投資者預留「水位」。

中通快遞擬於9月29日掛牌、再鼎醫藥則擬9月28日掛牌，兩者定價日和上市日相差4、5個交易日，本文將持續更新兩家中概股美股和港股IPO定價的價差。

中通快遞2057為香港第五家同股不同權股，也獲阿里巴巴投資，公司營運詳情可留意【下一頁

再鼎醫藥9688招股，入場費32726元歷來最高，也是生科中概股第二上市首例，更多公司詳情可留意【下一頁

中通快遞水位

時間 中通快遞（美：ZTO）
美股價格（折算為港元）		 港股水位
（即美股較港股定價218元比較）
24/9
盤前		 229.72港元 美股貴5.4%或11.72元
23/9
收市		 232.12港元 美股貴6.5%或14.12元
23/9
盤前		 233.13港元 美股貴6.9%或15.13元
22/9
收市		 231.42港元 美股貴6.1%或13.42元
22/9
開市		 227.08港元 美股貴4%或9.08元
22/9
盤前		 224.76港元 美股貴3.1%或6.76元
21/9
收市		 222.28港元 美股貴1.9%或4.28元

再鼎醫藥水位

時間 再鼎醫藥（美：ZLAB）
美股價格（折算為港元）		 港股水位
（即美股較港股定價562元比較）
24/9
盤前		 594.83港元 美股貴5.8%或32.83元
23/9
收市		 593.82港元 美股貴5.6%或31.82元
23/9
盤前		 583.90港元 美股貴3.9%或21.9元
22/9
收市		 589.25港元 美股貴4.8%或27.25元
22/9
開市		 568.86港元 美股貴1.2%或6.86元
22/9
盤前		 568.10港元 美股貴1.1%或6.1元
21/9
收市		 568.10港元 美股貴1.1%或6.1元

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編輯：麥德銘

香港股票 美股 中國概念股 IPO 再鼎醫藥—SB（09688） 中通快遞—SW（02057） 中通（美：ZTO） 再鼎醫藥（美：ZLAB）

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