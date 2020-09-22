  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 22:19
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】中通快遞、再鼎醫藥定價　一文看清兩中概股IPO最新水位

即市財經 21:53 2020/09/22

分享：

中通快遞、再鼎醫藥22日定價，分別於29日、28日上市

阿里巴巴有份投資的中通快遞  （新上市編號：02057） 、生物科技中概股第二上市首例的再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 周二（22日）截止公開招股，中通快遞、再鼎醫藥宣布，參考美股價格為香港IPO定價，中通快遞以218港元定價，再鼎醫藥則以562港元定價，都較美股前一收市價折讓，為港股投資者預留「水位」。

中通快遞擬於9月29日掛牌、再鼎醫藥則擬9月28日掛牌，兩者定價日和上市日相差4、5個交易日，本文將持續更新兩家中概股美股和港股IPO定價的價差。

中通快遞2057為香港第五家同股不同權股，也獲阿里巴巴投資，公司營運詳情可留意【下一頁

再鼎醫藥9688招股，入場費32726元歷來最高，也是生科中概股第二上市首例，更多公司詳情可留意【下一頁

中通快遞水位

時間 中通快遞（美：ZTO）
美股價格（折算為港元）		 港股水位
（即美股較港股定價218元比較）
22/9
盤中		 228.78 美股貴5%
22/9
開市		 227.08 美股貴4%
22/9盤前 224.76港元 美股貴3.10%或6.76元
21/9收市 222.28港元 美股貴1.96%或4.28元

再鼎醫藥水位

時間 再鼎醫藥（美：ZLAB）
美股價格（折算為港元）		 港股水位
（即美股較港股定價562元比較）
22/9
盤中		 572 美股貴2%
22/9
開市		 568.86 美股貴1%
22/9盤前 568.10港元 美股貴1.09%或6.1元
21/9收市 568.10港元 美股貴1.09%或6.1元

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：

【新股IPO】中通快遞2057第三日招股孖展錄逾12億認購足額　阿里、高瓴有份認購（不斷更新）

【新股IPO】中通快遞據悉218元定價　較美股收市價折讓1.9%

【新股IPO】再鼎醫藥傳562元定價 較美股最新價折讓1%

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘

香港股票 美股 中國概念股 IPO 再鼎醫藥—SB（09688） 中通快遞—SW（02057） 中通（美：ZTO） 再鼎醫藥（美：ZLAB）

上一篇文章

【美國經濟】美國8月成屋銷售600萬伙 符合市場預期

下一篇文章

【Tesla電池日】馬斯克預先為電池日降溫　TSLA開市跌逾4%（更新第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【美股市況】道指升逾百點 納指漲0.5% 關注鮑威爾國會講話（不斷更新）
【美股市況】道指升逾百點 納指漲0.5% 關注鮑威爾國會講話（不斷更新）