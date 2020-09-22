【瑞幸咖啡】瑞幸造假45涉案公司處罰6100萬人幣 瑞幸：尊重處罰決定

▲ 國家市場監督管理總局作出行政處罰，45家瑞幸造假涉案公司共處罰6100萬人民幣。

在美國上市的瑞幸咖啡今年4月自曝交易額造假，引中美監管當局調查。中國國家市場監督管理總局今日宣布對瑞幸不正當競爭行為作出行政處罰，45家涉案公司的處罰金額共計6100萬元人民幣。

市場監管總局稱，在2019年4月至12月期間，瑞幸公司為獲取競爭優勢及交易機會，在多家第三方公司幫助下，虛假提升瑞幸咖啡2019年度相關商品銷售收入、成本、利潤率等關鍵營銷指標，並於2019年8月至2020年4月，通過多種渠道對外廣泛宣傳使用虛假營銷數據，欺騙、誤導公眾，構成虛假宣傳行為。

市場監管總局又指，北京車行天下咨詢服務有限公司、北京神州優通科技發展有限公司等43家第三方公司，為瑞幸實施虛假宣傳行為提供實質性幫助，構成幫助虛假宣傳行為。

瑞幸咖啡回應稱，尊重並堅決執行國家相關部門就此次調查所做出的處罰決定，並已就相關問題進行全面整改，將按照相關法律法規要求，進一步規範經營活動，保障穩定運營。

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編輯：陳健婷