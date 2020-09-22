【蘋果動向】郭明錤：蘋果將加快在iPad和MacBook產品採用Mini-LED顯示屏

▲ 天風國際分析師郭明錤認為，由於生產成本與供應風險下降，蘋果（Apple）將加快在iPad和MacBook產品中應用Mini-LED顯示屏。

近日，天風國際分析師郭明錤發表報告指，蘋果（Apple）將會加快在iPad和MacBook產品中應用Mini-LED顯示屏。

蘋果目前採用的Mini-LED顯示屏，比一般LED顯示器，屏幕亮度及色彩對比度的效果更佳，但目前技術成本較高。較早前的報道指，台灣廠商晶元光電（Epistar）將成為蘋果製造Mini-LED的獨家供應商。

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但郭明錤認為，雖然晶元光電達到量產要求，但蘋果為了降低供應風險及成本，仍然會尋找新的供應商。另外，內地廠商三安光電在開發速度及製造成本方面更具優勢，預計三安光電將有機會成為供應商之一。

他預計，直至明年，三安光電在蘋果的 Mini-LED 屏幕市佔率分別為 20%至30% 以及 45%至55%，再加上未來Mini-LED市場需求增長，預估未來 3 至5 年內，三安光電會因生產Mini-LED顯示屏而受惠。

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報告分析，由於供應商之間競爭激烈，Mini-LED顯示屏的成本會由約75美元至85美元之間（約581至658港元），下降至45美元（約348港元）。郭明錤還預計，由於生產成本與供應風險下降，搭載 Mini-LED屏幕的 iPad 與 MacBook 出貨量有望增高於預期。他指，直至明年，Mini-LED 在 iPad及MacBook 的滲透率，分別達到 30%至40% 及 20%至30%。

責任編輯：李寶如