【A股布局】超賣反彈在即？　險資點出3大積極信號

A股受壓，上證指數在3300點水平上落，方向未明。不過，據內地傳媒訪問保險機構的投資經理，多位人士表明短綫A股的調整已超預期，不排除會出現超賣後的反彈。

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險資準備進場，主要看準3個積極訊號。第一，流動性有明顯改善的迹象，尤其科創板對應的一些指數基金產品集中批復。

當中，由華夏基金、易方達基金、工銀瑞信基金和華泰柏瑞基金推出的首批4隻科創50ETF正式開售。據悉，產品認購反應非常火爆，截至周二（22日）10時40分，華夏科創50ETF認購規模超過100億元人民幣，易方達科創50ETF亦即將突破50億元人民幣的募集上限，而這些資金將有望緩解市面上流動性不足，支持市場的穩定性。

第二，最新公布的數據顯示，中國經濟的基本面繼續好轉，例如出口、固家資產投資等數據，實質經濟向好，預計會令不少板塊的基本面持續改善，並有望創出超額收益。

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第三，科技板塊持續調整約兩個月，加上市場對個別科技公司持悲觀預期，只能不確定性有所緩解，部分超賣的股份將會反彈。

至於目前險資有何心頭好？保險機構的投資經理為，由於信貸數據表現不錯，對經濟基本面將形成支持，同時全球相對寬鬆的貨幣環境，有助未來工業品價格向上，對部分周期性行業的業績有望形成正面推動作用。

其中，具備漲價能力的板塊的表現會更佳，如化工、煤炭、銅、電解鋁、玻璃等。

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記者：林衛