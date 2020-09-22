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《鐵金剛勇破太空城》奸角逝世 「角色如希特拉般可怕」

環球社會熱點 11:36 2020/09/22

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在占士邦電影《鐵金剛勇破太空城》（Moonraker）中飾演奸角德瑞斯（Hugo Drax），的英法裔演員米高·朗斯代爾（Michael Lonsdale）逝世，享年89歲。

在占士邦電影《鐵金剛勇破太空城》（Moonraker）中飾演奸角德瑞斯（Hugo Drax），的英法裔演員米高·朗斯代爾（Michael Lonsdale）逝世，享年89歲。

在朗斯代爾六十年的職業生涯中，用英語和法語出演多達200多個角色，參演電影包括豺狼的日子 (The Day of the Jackal)，以及史提芬史匹堡（Steven Spielberg）執導的驚悚電影慕尼黑（Munich）。在1979年電影《鐵金剛勇破太空城》中，他扮演的德瑞斯是計劃毒害地球上的所有人實業家，然後從他的太空站建立新星球。

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在以往訪問中，他談及不怕飾演奸角為他的形象帶來負面影響。他更分享，在戲劇學院上學時，老師曾告訴他：

「終有一天，你會扮演一個非常討厭的人。」

（One day you will have to play someone very nasty）

他形容《鐵金剛勇破太空城》（Moonraker）中奸角德瑞斯（Hugo Drax）是「如納粹希特拉的可怕人物」（he is such a terrible character, a sort of Nazi. I mean, Drax is like Hitler），想摧毀所有人，亦正是這個角色讓他名留青史。

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責任編輯：葉芷樺

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