《鐵金剛勇破太空城》奸角逝世 「角色如希特拉般可怕」

▲ 在占士邦電影《鐵金剛勇破太空城》(Moonraker)中飾演奸角德瑞斯(Hugo Drax),的英法裔演員米高·朗斯代爾(Michael Lonsdale)逝世,享年89歲。

在朗斯代爾六十年的職業生涯中,用英語和法語出演多達200多個角色,參演電影包括豺狼的日子 (The Day of the Jackal),以及史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的驚悚電影慕尼黑(Munich)。在1979年電影《鐵金剛勇破太空城》中,他扮演的德瑞斯是計劃毒害地球上的所有人實業家,然後從他的太空站建立新星球。

在以往訪問中,他談及不怕飾演奸角為他的形象帶來負面影響。他更分享,在戲劇學院上學時,老師曾告訴他:

「終有一天,你會扮演一個非常討厭的人。」 (One day you will have to play someone very nasty)

他形容《鐵金剛勇破太空城》(Moonraker)中奸角德瑞斯(Hugo Drax)是「如納粹希特拉的可怕人物」(he is such a terrible character, a sort of Nazi. I mean, Drax is like Hitler),想摧毀所有人,亦正是這個角色讓他名留青史。

責任編輯:葉芷樺