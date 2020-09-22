【新冠疫苗】156國參與公平分配計劃 3%人優先接種

世界衛生組織（WHO，世衛）牽頭的新冠肺炎疫苗公平分配計劃（COVAX）計劃，吸引156個國家參與。156國達成「標誌性」的疫苗協議，確保參與國3%的高風險人口優先得到疫苗，以保護脆弱的醫療體系和前線工作人員；第二批接種的是參與國20%較高危人士。

目前已有64個高收入經濟體參加COVAX，包括歐洲委員會。歐委會將代表27個歐盟成員國，以及挪威和冰島，採購疫苗，預計未來數日還有38個高收入經濟體加入COVAX。

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COVAX 的最終目標是在2021年底前，交付20億劑安全且有效的疫苗。計劃開始至今，各國政府、疫苗生產商、不同組織或人士已為疫苗研發投入14億美元。

世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周一（21日）表示，COVAX擁有全球最大、最多元的疫苗組合，優先分配予高危人士。他續稱，這是一個協調全球研發及分配疫苗的機制，有助控制疫情，並確保研發疫苗不會變成一場比賽。

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譚德塞補充，COVAX將確保為「所有國家的某類人」獲得疫苗，而不是為「某些國家的所有人」提供疫苗。

根據協議的文件，參與國將逐步收到疫苗，「覆蓋其定出的最初接種人口......直到該國3%的人接種了疫苗」；雖然疫情持續，疫苗的供應仍然非常有限，但各國應首先降低死亡率和保護醫療系統。

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責任編輯：鄧燕君