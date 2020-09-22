▲ 【英國疫情】食肆強制晚上10時關門 酒吧叫苦「10點最多客」

新型冠狀病毒疫情持續，英國新增確診人數持續上升，英國政府將疫情警戒級別提升1級至第4級。首相約翰遜稍後有重大公布，料宣布多項防疫措施，包括全英格蘭酒吧餐廳晚上10時關閉。酒吧業人士叫苦連天，指10時才生意最好的高峰期。

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英國解除封城後，疫情不斷惡化，為阻疫情擴散，首相約翰遜（Boris Johnson）當地周二晚8時正式公布新一輪防疫措施。

英媒報道指，英國政府計劃下令全英國酒吧及餐廳，須於晚上10時關閉，並只可提供餐桌服務，顧客不可自行取餐。

當局並賦權警員在食肆執行限聚令規定，可拘捕未保持社交距離的違規者，並處以1000英鎊罰款，周四起實施。此外，約翰遜將促請民眾，盡量安排在家工作。

《衛報》報道，有酒吧業人士形容，10點便關門或將業界推向斷裂點（breaking point），指10時才是最多顧客光顧的高峰期，全日60%收入來自這個時段。另一方面，地區領袖則認為新規定較預期寬鬆，指不覺得新規會對國民行為帶來重大改變。

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據英國政府數據，英國周一單日新增確診個案為4368宗，較上日的3899宗有所增加，已回復4月高峰期水平，英國政府已將疫情警戒級別由5級制中的第3級提升至第4級。

英國最權威的衛生專家，首席醫療官惠蒂（Chris Whitty）及首席科學顧問瓦蘭斯（Patrick Vallance）早前共同見記者，指疫情蔓延速度持續加快，警告若不阻止，至10月中可能增至每日5萬宗確診，到了11月中，每日死亡個案或多達200宗。

責任編輯：林建忠