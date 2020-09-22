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選擇ETF須看經驗往績及價格

即市財經 11:16 2020/09/22

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恒生科技指數年初至今跑贏恒生指數超過60%，在該指數推出約短短一個多月後，市場已有四間不同的基金公司推出相關指數的ETF，投資者究竟可以如何比較這些產品？筆者認為這幾隻ETF的投資目標雖然都一樣，但其回報及成本有機會不同。投資者可以由以下三大重點，選擇最適合自己的ETF。

1.基金經理的經驗

在選擇ETF的時候，應要考慮該基金公司的經驗、規模、產品及投資專業，因這些因素代表著基金經理管理ETF的能力。一個專業及具相當經驗的指數投資基金經理團隊可有效地管理ETF的現金流、應對指數的潛在變化及盡可能降低成本，令ETF的表現更加貼近指數的表現。

2.追蹤指數表現的能力

即是「跟蹤偏離度」（Tracking Difference）及「跟蹤誤差」（Tracking Error）。跟蹤偏離度代表著ETF與指數表現上的分別，當偏離度越低，代表ETF更貼近指數的表現，投資者能夠取得更貼近指數的回報。而跟蹤誤差則量度ETF持續緊貼指數表現的能力，並以回報差異的波幅計算，當這個數值越低，則能夠反映出該ETF持續地追蹤指數表現的能力。

3.二手巿場流通性

一般投資者會透過交易所在二手巿場買賣ETF，交投活躍的ETF能讓投資者在二手巿場以市場價格買入或賣出一定數量的ETF份額，而ETF在二手巿場的買賣差價以及溢價（Premium）/折價（Discount）則能看到投資者是否以合理價格交易ETF。

開巿競價交易須額外留神

香港證監會為了保障投資者，要求各ETF發行商在其網頁實時發佈ETF的最新每單位資產淨值（NAV）及即日估計每單位資產淨值（INAV），投資者可以按INAV為參考價格，如交易價格高於INAV，那稱為溢價；如交易價格低於INAV，那稱為折價。而如果交易價格大幅高於INAV，那就代表溢價幅度很大，投資者以高溢價買入ETF要額外留意風險。

此外，筆者留意到今年有數次投資者買賣ETF損手的事件，皆是由於投資者在開巿競價時段以高溢價買入ETF導致，部份投資者損失金額更超過交易本金的一半。ETF發行商在開巿競價時段一般未會開始發佈當日的INAV，雖然如此，投資者仍可以參考交易日前一天的的NAV，加上預期巿場當天開巿的價格變動，制定自己計算的參考價格，避免出現高價買入或低價賣出ETF份額的情況。

另一點投資者需要留意的是ETF成分股公司的企業行動，例如合股、拆股及除息等，這些企業行動都會影響ETF在開巿時的NAV；如投資者在開巿競價時段沒有因應這些行動而調整交易價格，以高溢價或高折價買賣ETF，則有機會面對額外風險而蒙受金錢損失。

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