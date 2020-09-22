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【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬

環球社會熱點 11:13 2020/09/22

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美國疫情持續，死亡人數逼近20萬。不過，總統特朗普認為自己在應對新冠疫情的表現是「A+」，特朗普又形容自己，除了公關以外的表現都「傑出」（phenomenal），因媒體不時報道關於他的「假新聞」（fake news）。

特朗普接受霍士新聞電話訪問時，表示美國在應對疫情方面，有足夠的呼吸機，而疫苗亦比計劃提前幾年推出，認為抗疫表現傑出。

蓋茨料疫苗明年初獲批 夏季恢復正常生活 【下一頁】

白宮被揭曾叫停全民派口罩計劃 憂引起恐慌 【下一頁】

特朗普又指：

「我們做得非常出色。不只是做得好。是表現傑出。除了公共關係之外，那是因為我有被假新聞報道，你知道，我不能，你不能說服他們任何東西，它們（新聞）是假的。但是我們在公共關係方面，我給自己一個D。」

（We’ve done a phenomenal job. Not just a good job. A phenomenal job. Other than public relations, but that's because I have fake news, you know, I can’t -- you can’t convince them of anything, they’re a fake. But we have done – on public relations, I give myself a D.）

不過，特朗普又認為，即使未有疫苗面世，疾情始終都會過去。然而，專家均警告，疫情會在冬天變得更嚴峻。

責任編輯：林嘉莉

傳染病 疫情 特朗普 美國 疫苗

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