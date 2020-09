【美國疫情】特朗普自稱抗疫表現「A+」 惟死亡人數逼近20萬

美國疫情持續,死亡人數逼近20萬。不過,總統特朗普認為自己在應對新冠疫情的表現是「A+」,特朗普又形容自己,除了公關以外的表現都「傑出」(phenomenal),因媒體不時報道關於他的「假新聞」(fake news)。

特朗普接受霍士新聞電話訪問時,表示美國在應對疫情方面,有足夠的呼吸機,而疫苗亦比計劃提前幾年推出,認為抗疫表現傑出。

特朗普又指:

「我們做得非常出色。不只是做得好。是表現傑出。除了公共關係之外,那是因為我有被假新聞報道,你知道,我不能,你不能說服他們任何東西,它們(新聞)是假的。但是我們在公共關係方面,我給自己一個D。」

(We’ve done a phenomenal job. Not just a good job. A phenomenal job. Other than public relations, but that's because I have fake news, you know, I can’t -- you can’t convince them of anything, they’re a fake. But we have done – on public relations, I give myself a D.)

不過,特朗普又認為,即使未有疫苗面世,疾情始終都會過去。然而,專家均警告,疫情會在冬天變得更嚴峻。

責任編輯:林嘉莉