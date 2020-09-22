澳門自由行明日全國解禁濠賭股照挫　內地據報積極打擊洗錢活動

▲ 澳門自由行簽注明日(23日)起恢復辦理簽注，惟濠賭股未止跌。

澳門自由行簽注明日（23日）起恢復辦理簽注，惟濠賭股未止跌，銀娛 （00027） 現跌4.7%，最新報52.4元，盤中低見52.1元，創1個月低；金沙 （01928） 跌3.5%，最新報30.45元，盤中低見30.35元。

美高梅中國 （02282） 跌4.3%，最新報9.57元，創1個月低；新濠國際 （00200） 跌逾6%，最新報14.64元；澳博 （00880） 跌逾半成，最新報9.48元；永利澳門 （01128） 跌近半成，報12.26元。

此前有報道指，內地積極打擊洗錢活動，導致不少澳門賭廳嚴重缺乏港元現金，有賭客因而無法兌換籌碼影響博彩。瑞信日前發表報告，下調澳門賭收預測，由原先的72%下調至81%，並料今年第四季博彩收入降77%， 同時下調多隻賭業股評級目標價。

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編輯：吳敏芳