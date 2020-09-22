【新股IPO】再鼎醫藥562元定價 較美股最新價折讓1%

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再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 公布，香港第二上市定價為每股562元，較648元上限價低13%。再鼎醫藥（美：ZLAB）美股最新收報73.3美元（568港元），意味香港上市定價較美股折讓1%。
再鼎醫藥今日中午截止招股，該股合共錄8.34億元孖展，按香港公開發售集資5億元計算，超額認購0.67倍。該股將於9月28日（下周一）掛牌。
再鼎醫藥香港上市發售1056萬股新股，其中93%為國際配售，7%為香港公開發售，合共集資59億元。
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編輯：陳健婷