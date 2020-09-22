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【大行點睇】摩通料內地5大電影黃金周吸客　升3股目標價

股樓投資 11:20 2020/09/22

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摩通發表的研究報告指，將多隻電影股目標價提升，以反映票房復甦快過預期。現時該行估計內地今年票房將跌65%，意味今年餘下時間跌幅大為縮窄至僅跌15%。

該行指出電影《八佰》能吸引觀眾入場觀看，釋除該行對市民拒到戲院的憂慮。該行亦認為國慶黃金周票房勢頭或較強勁，將貓眼娛樂(01896) 評級由「中性」升至「增持」，目標價由15元升至15.5元，IMAX中國(01970)  目標價由14元升至14.5元，評級「增持」。而阿里影業(01060)目標價亦由1.05元升至1.2元，不過評級僅為「中性」。

【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售  [下一頁]

該行指出上周票房表現顯著向上，戲票銷售按年更呈升勢，主要受惠《八佰》票房帶動，認為好的電影有助帶動影迷需求，而消費者亦似乎不擔心戲院的感染風險。惟該行認為新片供應仍是挑戰，特別是荷里活大片等。

摩通估計國慶黃金周有最少有5大新戲，包括是《奪冠》、《急先鋒》及《姜子牙》。三部電影是原先預期於農曆新年檔期上映，但延至現時才上畫。另外該行亦料《我和我的家鄉》票房有較大機會成功跑出，因為演員較受歡迎且具愛國主題。

 

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