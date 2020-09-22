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【石Sir午市閒談】九倉、吉利、港交所、騰訊、中芯及波司登最新部署（立即觀看）

即市財經 12:42 2020/09/22

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恒生指數半日跌63點，中午收報23887點。期指應如何部署？今日焦點股有九龍倉集團 （00004） 、吉利汽車 （00175） 、港交所 （00388） 、騰訊控股 （00700） 、中芯國際 （00981） 及波司登 （03998） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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香港股票 波司登（03998） 中芯國際（00981） 吉利汽車（00175） 騰訊控股（00700） 九龍倉集團（00004） 騰訊

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