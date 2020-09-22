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【滙豐控股】擔心負面評論　滙豐下令暫停社交平台發文

環球政經 11:34 2020/09/22

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滙豐（00005）近日傳被中國商務部列入「不可靠實體清單」，又被揭露涉在知情的情況下協助罪犯洗黑錢。彭博報道指，滙豐因應近期的負面消息，下令員工停止在銀行的社交媒體上發文，至英國時間周二上午 11 點。

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【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售【下一頁

報道引述滙豐環球商業和投資銀行部門的市場推廣主管 Tricia Weener 內部通訊，表示鑑於當前的新聞報道，除了回應客戶及銀行服務查詢外，立即暫停主動在社交平台上發文，避免在這些渠道和內容上出現負面反應和評論。

早前被國際調查記者同盟（ICIJ）與多家傳媒合作，揭露國際銀行如何在知情的情況下協助罪犯洗黑錢的FinCEN文件中提及，摩根大通在逾10年間，為曾任特朗普2016年競選經理的馬納福特處理逾5000萬美元，即使在被指洗黑錢和逃稅後的14個月間，摩通仍為他匯款至少690萬美元。

截至10時滙豐股價報28.55元跌2.6%，創1995年以來。

 

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責任編輯：楊子瑩

 
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