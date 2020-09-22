平安好醫生：已部署逾30間互聯網醫院 未來加強專科診療

▲ 平安好醫生會在企業設置智能醫療終端，協助員工應付小病

平安好醫生 （01833） 月前換帥，新任首席執行官方蔚豪於平保 （02318） 開放日分享時指出，公司年中已推動全面戰略升級，包括在原有的個人用戶渠道及保險服務渠道外，新增企業服務渠道及互聯網醫院，以加強醫患連結。他又指，日後會加強專科治療，提高公司專業性。

方蔚豪透露，公司現時已部署逾30間互聯網醫院，當中14間已經上網，冀措施可推動慢性病管理等由線上轉移至線上，減輕線下醫院負擔。企業服務渠道方面，中國有約4.3億名職工，企業市場龐大，公司會在企業設置智能醫療終端，協助員工應付小病，以提高效率。

截至今年上半年，平安好醫生自建醫生團隊有逾1800人，方蔚豪稱此數字在過去幾個月繼續錄得顯著增長，而公司亦已與近萬名外部專科醫生合作，未來會加強發展專科，冀提升專業性。

他又透露，未來將推出新品牌「平安醫家」，為外部醫生提供專屬平台，以及向用戶提供私家醫生及家庭醫生服務。

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記者：謝智聰