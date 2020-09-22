  • 29°C
香港時間 : 2020922日 (二) 11:41
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

平安好醫生：已部署逾30間互聯網醫院 未來加強專科診療

即市財經 10:45 2020/09/22

分享：

平安好醫生會在企業設置智能醫療終端，協助員工應付小病

平安好醫生 （01833） 月前換帥，新任首席執行官方蔚豪於平保 （02318） 開放日分享時指出，公司年中已推動全面戰略升級，包括在原有的個人用戶渠道及保險服務渠道外，新增企業服務渠道及互聯網醫院，以加強醫患連結。他又指，日後會加強專科治療，提高公司專業性。

方蔚豪透露，公司現時已部署逾30間互聯網醫院，當中14間已經上網，冀措施可推動慢性病管理等由線上轉移至線上，減輕線下醫院負擔。企業服務渠道方面，中國有約4.3億名職工，企業市場龐大，公司會在企業設置智能醫療終端，協助員工應付小病，以提高效率。

截至今年上半年，平安好醫生自建醫生團隊有逾1800人，方蔚豪稱此數字在過去幾個月繼續錄得顯著增長，而公司亦已與近萬名外部專科醫生合作，未來會加強發展專科，冀提升專業性。

他又透露，未來將推出新品牌「平安醫家」，為外部醫生提供專屬平台，以及向用戶提供私家醫生及家庭醫生服務。

相關文章：

【新股IPO】京東健康傳最快本周內遞交上市申請 集資156億元

【平安好醫生】平安好醫生名字被指侵權　未來或不再「平安好醫生」？

平安好醫生股價續跌逾2% 此前獲富瑞唱好

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

記者：謝智聰

香港股票 治療 平安好醫生（01833）

上一篇文章

【新股IPO】京東分拆京東健康香港上市 傳最快本周遞表集資156億元（第二版）

下一篇文章

【美元危機】李小加：美元暫無替代品　人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）