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【美元危機】李小加：美元暫無替代品　人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通

即市財經 10:42 2020/09/22

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港交所行政總裁李小加稱，美元暫無替代品，而人民幣爭全球地圖佔一席位時，香港不能單靠債券通

港交所 （00388） 行政總裁李小加出席港交所人民幣定息及貨幣論壇時稱，「地緣政治成為（固定收益貨幣市場）的決定時刻」，因應新冠病毒疫情對經濟的威脅，美國聯儲局以前所未見的方式向市場提供流通量，令美元充斥市場，推高資產價格，但美元主導全球市場，其他貨幣現時遠遠難以替代美元。

李小加續稱，中國是全球第二大經濟體，全球人口和經濟發展最高最快，可令市場思考未來人民幣能在全球貨幣市場有未來。李小加指，中國想要在全球市場有地位，就要令人民幣國際化，令更多投資者可以參與，香港必須在中國改革時準備就緒，不能坐下來等待改變，而是在事前完善整個機制，成為固定收益貨幣市場其中一個國際中心，不能只單靠「債券通」。

香港可成下一貨幣市場中心　不能單靠債券通

李小加稱，債券通機制不斷完善，均成交額達200億元人民幣，是推出初期的10倍，未來也可受惠中國的債券市場納入富時指數等國際指數系列。

不過，李小加稱，債券通現時專注在現貨債券，與全球趨勢不一致，因為全球正走向低息，債券等定息產品收益率甚至不足以覆蓋交易成本。債券通因內地債息與全球市場的套息機會而活躍，但可以預期息差只會收窄，香港必須如其他市場發展衍生產品、結算以至交易後服務，認為當中國決定人民幣國際化，必須與外地建立合作關係，香港不會錯失機會。

李小加指，香港沒有自由匯價、匯率，也非最大的美元中心，不是「天然的貨幣市場中心」，但人民幣國際化令香港最有機會成為下一貨幣市場中心，形容內地已有很龐大、已建成的境內定息和貨幣市場，當內地認為國際化市場，需要不同的制度和生態，香港有望突圍而出。

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編輯：麥德銘

經濟 債券 香港交易所（00388） 人民幣國際化 李小加 香港交易及結算所有限公司 人民幣 美國聯儲局

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