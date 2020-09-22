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【科技股回調】納斯達克指數未跌完？　大摩料仍要跌多一成

即市財經 10:37 2020/09/22

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大摩預計美國納斯達克指數未跌完，仍有近一成的潛在跌幅。

昨晚美股下跌，納斯達克指數一度最低見10519點，自9月2日創下的歷史高位12074點跌幅達到12.8%，大摩美國股票首席策略師Mike Wilson指未來可能有更深程度的下跌，現時的跌幅尚未消除過去幾個月累積的樂觀情緒。

他預期，納指未來或跌至200天移動平均綫，即大約9528點，較昨晚收市跌9.4%，較歷史高位要跌近兩成。近期追蹤納指的最大ETF上周五（18日）流失資金速度創2000年以來新高，而大型投機者看淡納指期貨的倉位達到近12年新高。

不過，Wilson認為市場對科技股的樂觀態度並未消除，蘋果公司及Facebook等科網巨頭認購期權未平倉合約仍然高企，而近期軟件公司如Snowflake上市首日股價急升。他補充指對沖基金仍然「順勢而為」看好科技股，導致今次回調幅度較大部分人預期的多。

 

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編輯：謝克迪

 

 

 

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