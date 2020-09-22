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【匯豐股價】匯豐曾跌3%穿29元　1000個買盤於28元「世紀供股價」排隊撈底

即市財經 16:16 2020/09/22

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【匯豐股價】匯豐續跌3%穿29元　1000個買盤於28元「世紀供股價」排隊撈底

匯豐 （00005） 股價續跌3%，跌穿29元，破底低見28.3元，迫近匯豐2009年的「世紀供股價」28元。不過，投資者仍未心死，千人操買盤出現，於匯豐28元排隊撈底。匯豐尾市跌幅略收窄，最終收報28.7元，跌近2.1%，成交24.9億元，收企28元之上。

匯豐下午於28元的價位，曾出現最多1500個買盤，涉380萬股或1.06億元。

匯豐午後初段跌2.7%，報28.5元，於28元「世紀供股價」的買盤增加至1400個，涉350萬股。

早上10時55分，28元的匯豐買盤增加至1100個，共涉300萬股或8400萬元。

早上10時29分，匯豐28元價位共排出1000個買盤，渉270萬股或7560萬元。

2009年金融海嘯時期，匯豐曾提出十二供五計劃，被外界稱為「世紀供股」。當年供股價為28元，集資177億美元。

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 滙豐控股（00005）

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