  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 10:58
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【限聚令】林鄭月娥：所有社交距離措施延長至10月1日

環球政經 10:40 2020/09/22

分享：

行政長官林鄭月娥出席行政會議前宣布，將於本周四午夜屆滿的社交距離措施，將延長一周至10月1日。

【美國疫情】蓋茨痛批美國病毒測試耗時久 「24小時都無法得出結果」【下一頁

皮尤調查：疫情致美國聲譽下滑 特朗普信任度為各國領袖最差【下一頁

林鄭月娥表示，過去一周本港錄得67宗新型肺炎確診個案，當中44宗是輸入個案，23宗為本地個案，只有7宗為源頭不明個案，認為第三波疫情已經緩和，惟社區仍有隱形傳播鏈，呼籲大眾不應鬆懈。

她又指，港府由8月底至今已分四階段放寬社交距離措施，籲市民、商戶要自律，做足防疫措施，政府亦會加強執法。

現有社交距離措施：

1.延長餐飲業務堂食時間至午夜，每枱限4人。

2.重開過去三個階段未能重開的餐飲及表列處所

  • 酒吧
  • 酒館
  • 浴室

3.重開所有公眾娛樂場所

  • 主題公園
  • 展覽場所
  • 派對房間
  • 夜店
  • 夜總會
  • 卡啦OK
  • 游泳池

4.放寬現時適用於表列處所的限制

  • 在體育中心以及健身室佩戴口罩及小組安排

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩

疫情 林鄭月娥 行政會議 限聚令 口罩 泳池 大眾 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【華住1179】華住遭沽空機構狙擊 指控盈利造假　發聲明反駁 指存在誤導性結論
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
【政府工】政府今日起招聘AO及EO　AO月薪5.6萬　應屆畢業生可應徵
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清