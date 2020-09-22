【限聚令】林鄭月娥：所有社交距離措施延長至10月1日

行政長官林鄭月娥出席行政會議前宣布，將於本周四午夜屆滿的社交距離措施，將延長一周至10月1日。

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林鄭月娥表示，過去一周本港錄得67宗新型肺炎確診個案，當中44宗是輸入個案，23宗為本地個案，只有7宗為源頭不明個案，認為第三波疫情已經緩和，惟社區仍有隱形傳播鏈，呼籲大眾不應鬆懈。

她又指，港府由8月底至今已分四階段放寬社交距離措施，籲市民、商戶要自律，做足防疫措施，政府亦會加強執法。

現有社交距離措施：

1.延長餐飲業務堂食時間至午夜，每枱限4人。 2.重開過去三個階段未能重開的餐飲及表列處所 酒吧

酒館

浴室 3.重開所有公眾娛樂場所 主題公園

展覽場所

派對房間

夜店

夜總會

卡啦OK

游泳池 4.放寬現時適用於表列處所的限制 在體育中心以及健身室佩戴口罩及小組安排

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責任編輯：楊子瑩