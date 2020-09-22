【滙豐新低】滙豐失29元再創新低 醫學會坦言失望考慮沽售

傳被商務部列入不可靠實體清單的滙豐(00005),今日繼續受沽壓。截至10時該股報28.55元跌2.6%，創1995年以來。滙豐長期投資者之一的醫學會承認，對滙豐表現非常失望，正考慮會否沽售。

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醫學會持有約20萬股滙豐，過往曾一年收息80萬元，義務司庫楊協和表示，對滙豐表現非常失望，可能要改變投資策略。他指出，醫學會的投資策略是買入穩定的股票，而滙豐過往派發的股息，有助醫學會營運及提供服務等。

但時移世易，滙豐取消派息且前景具不確定性，他預期股價未來會繼續下跌，是時間要轉變投資策略，會再與會董商討是否沽售匯控，轉為投資有利息收入的股票，抑或仍持有滙豐直至該股回升。

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