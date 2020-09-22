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【華住1179】華住遭沽空機構狙擊 指控盈利造假　發聲明反駁 指存在誤導性結論

股樓投資 10:26 2020/09/22

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今日正式在港掛牌的華住酒店（01179），在上市前夕遭沽空機構Bonitas Research狙擊，指控其透過虛報酒店數量及員工支出制造虛假盈利。華住在今早發出澄清通告，反駁沽空報告沒有依據，存在誤道性結論。

Bonitas Research報告指，華住透過虛報酒店數量及員工支出制造虛假盈利。該行在北京及上海的實地調查發現，華住秘密支持特許經營酒店的運營成本，這些特許經營酒店由未披露的現華住員工和其他未披露關聯方擁有。報告引述酒店經營許可證顯示，華住集團秘密控制了共1,952家酒店，佔約35%；而華住自稱只運營688家酒店，佔約12%。

華住酒店一手中籤率100% 首日掛牌高開305元升2.7% 詳情請按：【見下頁

另外，報告又引述中國工商總局資料，指華住向美國證券交易委員會呈交的數據﹐最少隱藏了16%的員工數目，而透過這些隱藏的經營成本，誇大華住的盈利狀況，並在資產負債表上，誇大了20億元人民幣的廠房及設備。

今日華住發表通告，指已知悉Bonitas Research之沽空報告，基於對報告的初步審查和評估，公司認爲該報告沒有依據，其包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元 詳情請按：【見下頁

集團强調其致力于保持最高標準的公司治理，並按照美國證券交易委員會和納斯達克全球精選市場的適用規則和條例項下的透明和及時的披露要求。

華住今早掛牌開市報305元，較招股價297元升2.7%，截至10時，股價進一步升至310.4元，較招股價升4.5%，成交額4億元。

 

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記者：李兆明
香港股票 華住集團—S（01179） 美國 中國 酒店

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