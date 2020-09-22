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【匯豐股價】匯豐0005下令暫停社交媒體發文 避免負面反應及評論

即市財經 09:51 2020/09/22

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匯豐負面消息纏身，外電報道，匯豐已下令暫停該行社交媒體發文，擔心引發負面反應。

匯豐 （00005） 負面消息纏身，外電報道，由於擔心可疑資金報道引發的負面反應，匯豐要求其員工停止在該行的所有社交媒體賬戶上發布信息。匯豐全球商業和投資銀行業務部門營銷主管Tricia Weener在員工備忘錄中表示，公司將暫停發帖直至英國時間周二上午11時為止。

Weener表示，鑑於當前的新聞報道，決定立即暫停主動發布社交媒體帖文（銀行服務中的客戶回覆除外），以避免在公司的渠道和內容上出現負面反應和評論。

匯豐今日開報28.5元，早市跌近3%。

外媒日前引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。匯豐也在名單上。

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編輯：陳健婷

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