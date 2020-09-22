【新股IPO】中通快遞218元定價　較美股收市價折讓1.9%

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【全球經濟】施羅德上調今年環球經濟預測至負4.6% 疫苗料於明年中面世
中通快遞 （02057） 宣布，以每股218元定價，較最高定價268元低18.7%。若按中通快遞美股（美︰ZTO）收市價28.68元（222.27港元）相比，218元的定價較美股收市價折讓1.9%。
阿里巴巴 （09988） 有份投資的中通快遞，擬出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。
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責任編輯︰梁浩碩