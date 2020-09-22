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【新股IPO】中通快遞218元定價　較美股收市價折讓1.9%

即市財經 21:35 2020/09/22

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【新股IPO】中通快遞據悉218元定價　較美股收市價折讓1.9%

中通快遞 （02057） 宣布，以每股218元定價，較最高定價268元低18.7%。若按中通快遞美股（美︰ZTO）收市價28.68元（222.27港元）相比，218元的定價較美股收市價折讓1.9%。

阿里巴巴  （09988）  有份投資的中通快遞，擬出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。

【新股IPO】中通快遞2057第三日招股孖展錄逾12億認購足額　阿里、高瓴有份認購（不斷更新）

【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中通快遞—SW（02057） IPO

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