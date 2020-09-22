  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 10:10
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】中通快遞據悉218元定價　較美股收市價折讓1.9%

即市財經 09:39 2020/09/22

分享：

【新股IPO】中通快遞據悉218元定價　較美股收市價折讓1.9%

新股中通快遞 （02057） 據悉以每股218元定價，較最高定價268元低18.7%。若按中通快遞美股（美︰ZTO）收市價28.68元（222.27港元）相比，218元的定價較美股收市價折讓1.9%。

阿里巴巴  （09988）  有份投資的中通快遞，擬出售4500萬股，香港公開發售的最高定價為268港元，每手50股，入場費13535元，並於9月22日定價，9月29日掛牌。中通快遞擬在香港第二上市的集資額不超過15.6億美元（約121億港元）。

【新股IPO】中通快遞2057第三日招股孖展錄逾12億認購足額　阿里、高瓴有份認購（不斷更新）

【新股IPO】中通快遞2057即日招股入場費13535元　第五家同股不同權股（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 中通快遞—SW（02057） IPO

上一篇文章

【小米股價】小米反彈逾1%　印度推流動售貨車擴大印度市場版圖

下一篇文章

金斯瑞挫逾兩成　董事長涉違反中國進出口規定被「監視居住」

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選