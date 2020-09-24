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【新股IPO】華住遭狙擊照升　半日再升近3%上市來累升14%

即市財經 12:18 2020/09/24

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華住集團（01179） 掛牌前夕被沽空機構狙擊。

華住集團 （01179）  周二掛牌前夕被沽空機構狙擊，但無阻股價上升。華住半日升2.9%，午收338.6元，盤中高見342元，成交額7748.8萬元。以今日中午收市價計，華住上市以來累升14%。

沽空機構Bonitas Research在華住在港上市前夕突然發表報告狙擊華住，指公司透過虛報酒店數量及員工支出製造虛假盈利。然而，華住並沒有在港股的沽空名單上。

Bonitas Research發報告指，在北京及上海的實地調查發現，華住秘密支持特許經營酒店的運營成本，這些特許經營酒店由未披露的現華住員工和其他未披露關聯方擁有。報告指，華住至少16%僱員人數，認為華住利用未披露的關聯方交易隱瞞經營費用，人為誇大華住的報告利潤。該機構認為，華住真實所獲得的利潤及廠房及設備資產均大大低於上交給美國證監會及聯交所的申報。

華住集團發通告指出，認爲該報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業 務和運營的誤導性結論。

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編輯：吳敏芳

股票 華住集團—S（01179） 華住酒店（美︰HTHT） 沽空 IPO
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