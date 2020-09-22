【匯豐股價】中國據報美國大選後才公布實體清單　避免更大衝突

▲ 商務部此前發布《不可靠實體清單規定》，被外界視為回應美國華為、海外版微信WeChat及抖音海外版TikTok的動作。

商務部此前發布《不可靠實體清單規定》，《環時》此前時指首輪不可靠實體清單企業極可能包括匯豐 （00005） 和美國快遞企業FedEx（美：FDX） 。《華爾街日報》 報道，中國政府高層對公布「不可靠實體清單」的時間或是否真的要公布這份美企黑名單存在分歧，部分中國官員認為應該等到美國大選之後再來公布，以避免中美更大的衝突。

報道指，負責外商投資和貿易的國務院副總理胡春華率領的一個跨部門小組加快制定「不可靠實體」名單，而美國互聯網設備製造商思科系統（Cisco）亦被列入不可靠實體清單企名單。思科是華為的競爭對手之一。據報思科已失去部分長期客戶，例如內地三大電訊商的合約。

部分美國公司形容，雖然未公布清單，但業界某程度已被「懲罰」，例如華為在採購清單已剔除美國化工產品公司杜邦，甚至有中國公司寧願賠錢，都要取消美國供應商的合約。

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編輯：吳敏芳

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