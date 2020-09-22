  • 28°C
香港時間 : 2020922日 (二) 09:28
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

即市財經 08:54 2020/09/22

分享：

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

樂享互動 （06988） 公布招股結果。樂享互動以每股2.88元定價，為招股價範圍2.14元至3.21元的中上限定價，集資淨額14.61億元，樂享互動1手中籤率10%，抽200手（200,000股）始穩獲1手。【分配結果】

樂享互動於香港公開發售超額認購1631.92倍；國際發售初步提呈的發售股份獲超額認購約24倍。

樂享互動於2008年成立，是中國一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。今年首季度其逾9成營收均來自騰訊  （00700）   旗下微信，被視為「微信概念股」。

樂享互動於9月23日主板上市。

【新股IPO】樂享互動有赤子城影子 可望複製赤子城上市走勢？

【新股IPO】樂享互動周四招股　入場費3242元、移卡有份投資（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 騰訊控股（00700） IPO 樂享互動（06988） 微信

上一篇文章

【植物肉】Green Monday完成5.5億元大型融資　TPG睿思基金及太古領投

下一篇文章

【疫情焦點】全球累計逾3152萬確診　美國累計704萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【美股市況】道指曾挫942點後收市跌509點　納指僅跌0.1%（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團上市集資額傳加碼至350億美元　最快10月底上市（第四版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選