【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

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樂享互動 （06988） 公布招股結果。樂享互動以每股2.88元定價，為招股價範圍2.14元至3.21元的中上限定價，集資淨額14.61億元，樂享互動1手中籤率10%，抽200手（200,000股）始穩獲1手。【分配結果】
樂享互動於香港公開發售超額認購1631.92倍；國際發售初步提呈的發售股份獲超額認購約24倍。
樂享互動於2008年成立，是中國一間媒體營銷服務商，為行業客戶分析及分銷的產品，並提供效果類營銷服務，幫助行業客戶獲得用戶。今年首季度其逾9成營收均來自騰訊 （00700） 旗下微信，被視為「微信概念股」。
樂享互動於9月23日主板上市。
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責任編輯︰梁浩碩