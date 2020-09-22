【港股市況】滙豐續跌2%險守世紀供股價　恒生指數跌233點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

多家國際銀行股捱沽，美股急挫。道指曾瀉942點，最終跌509點。恒指承接美股跌勢，恒生指數開報23839點，跌111點，半日跌63點，午後跌幅擴大至逾200點，恒生指數最終收報23716點，跌233點，滙豐 （00005） 跌穿29元，曾破底低見28.3元，收報28.7元跌近2.1%，險守世紀供股價28元。

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焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【限聚令維持】林鄭：所有社交距離措施延長一周至10月1日

【滙豐股價】滙豐股價腰斬未算最慘？ 低息累國際銀行年內齊插5成

【美元危機】李小加：美元暫無替代品 人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通

即市走勢︰

【16︰30】即月期指收報23651點，跌240點或1%，低水66點。

【16︰18】樂享互動 （06988） 暗盤，以富途暗盤表現最好，高見5.11元，較招股價2.88元高77%，現報3.2元，升11%，一手（1000股）帳面賺320元。

【新股IPO】樂享互動6988暗盤曾升77% 一手帳面賺約百元

【16︰10】恒指收報23716點，跌233點。滙豐 （00005） 跌近2.1%，收報28.7元，企世紀供股價28元之上；濠賭股續向下，銀娛 （00027） 再跌3逾%；比亞迪 （01211） 逆市升近4%。

【16︰00】恒指U盤前跌203點，報23747點。

【15︰30】港股尾市跌約240點，報23708點。

【15︰01】歐洲股市早段回穩，英股升0.5%，滙豐 （00005） 跌勢略為回順，最新報28.8元，跌1.7%。

【15︰00】內地股市午後向下，上證跌近1.3%，深證跌近1%；創業板指跌0.5%。

【14︰47】農夫山泉 （09633） 午後升幅擴大至3%，高見38.05元。深交所公告，因恒生綜合大型股指數實施成份股調整，根據有關規定，將農夫山泉調入港股通股票名單，自今日（22日）起生效。

【農夫山泉股價】農夫山泉今調入港股通名單 上市以來累升近7成

【14︰18】港股跌逾200點，恒生指數跌226點，報23724點。

【13︰57】比亞迪 （01211） 升幅午後擴大至逾5%，高見109.7元。

【13︰53】大市跌幅擴大至約165點，報23786點。恒生科技指數續跑贏，報7277點，升81點或1.1%。

【13︰27】ASM太平洋 （00522） 升逾7%。消息指ASM太平洋正與潛在投資者洽談私有化事宜。

【13︰00】港股午後初段跌約85點，報23864點。

【12︰00】恒指半日跌63點，中午收報23887點，科指跑贏，半日升111點，中午收報7307點。滙豐 （00005） 續跌2.6%，穿29元，中午收報28.55元。

【11︰47】恒生科技指數升110點或1.5%，報7305點。

【11︰44】港股中午收市前跌約70點，報23881點。

【11︰30】內地股市半日個別發展，上證跌0.1%；深證升近0.3%；創業板指升近0.9%。

【11︰22】手機孖寶逆市向上，齊升逾1%。舜宇 （02382） 升1.8%，高見124.4元；瑞聲 （02018） 升1%，高見44.15元。

【11︰14】大市跌幅收窄至約100點，恒生指數跌110點，報23840點。

【10︰51】滙豐 （00005） 、友邦 （01299） 金融股領跌下，大市跌約140點，報23811點。

【港股市況】滙豐續跌逾2%穿29元 恒指跌逾百點ATMX4股逆市升（不斷更新）

【10︰40】濠賭股跌幅擴大，銀娛 （00027） 挫半成，低見52.1元；金沙 （01928） 跌3.6%，低見30.35元。

【10︰39】大市跌幅擴大至近200點，報23756點。

【10︰22】港股最新跌約145點，報23804點。

【10︰16】蘋果（美︰AAPL）股價反彈3%，手機設備股個別發展，舜宇 （02382） 升0.9%；瑞聲 （02018） 跌1.3%；高偉電子 （01415） 升5.9%；丘鈦 （01478） 跌2.1%。

【10︰13】ATMX逆市上升，阿里巴巴 （09988） 升1.7%；騰訊 （00700） 升0.1%；美團點評 （03690） 升1.5%；小米 （01810） 升1.5%。

【10︰03】中芯國際 （00981） 升近2%，高見20.95元。中芯國際等晶片商已申請向華為供貨的許可證，而消息指Intel已獲得向華為供貨的許可。

【09︰55】農夫山泉 （09633） 升0.7%。農夫山泉今日起納入恒生綜合指數。

【09︰55】騰訊 （00700） 倒升0.2%，高見517.5元。

【09︰54】比亞迪 （01211） 股價反彈3%，高見107.5元；贛鋒鋰業 （01772） 靠穩微升0.2%。內地傳媒引述消息指，滴滴出行與比亞迪進一步合作，比亞迪將為滴滴的運輸業務生產訂製的電動車。另外，Tesla將於今日舉行「電池日」。

【電動車】滴滴出行夥比亞迪訂製電動車 傳今年投放1萬部

【09︰49】濠賭股未止跌，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌3.4%；金沙 （01928） 跌2.4%。瑞信日前下調澳門賭收預測，同時下調多隻賭業股評級目標價。

【09︰47】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 升1%；騰訊 （00700） 跌0.4%；美團點評 （03690） 升0.2%；小米 （01810） 升1.7%。

【09︰46】受美元上升拖累，紐約期金隔晚跌2.6%，招金 （01818） 跌2.4%；山東黃金 （01787） 跌4.2%；中國黃金國際 （02099） 跌4.6%；SPDR金ETF （02840） 跌1.8%。

【09︰43】金斯瑞 （01548） 挫逾2成，破底低見10.12元。金斯瑞 披露，中國海關緝私部門對集團位於中國南京和鎮江的公司辦公地點進行檢查，該檢查是關於涉嫌違反中國法律關於進出口的規定。董事長、非執行董事兼控股股東之一章方良目前正處於在中國「監視居住」 狀態。

金斯瑞挫逾兩成 董事長涉違反中國進出口規定被「監視居住」

【09︰40】大市跌幅收窄至約100點，報23850點。

【09︰31】港股早段跌幅擴大至逾200點，恒指跌224點，報23726點。滙豐 （00005） 跌3%，破底低見28.3元；騰訊 （00700） 跌近1%，低見510元。

【匯豐股價】匯豐下令暫停社交媒體發文 避免負面反應及評論

【09︰24】新股華住集團 （01179） 開報305元，較招股價2.7%，成交2.2億元。

【新股IPO】華住掛牌前被沽空機構狙擊 照升4%

【09︰20】恒指開報23839點，跌111點。滙豐 （00005） 跌穿29元，開報28.5元，跌2.7%，下試世紀供股價28元。

【09︰18】人民幣中間價報6.7872，下調277點子。

【09︰14】即月期指開報23886點，跌5點。

【09︰12】新股華住集團 （01179） 今日掛牌，不過卻遭沽空機構Bonitas Research狙擊，指其瞞特許經營酒店的運營成本及僱員人數，謊報每間客房的淨固定資產總值。華住公布，認為沽空報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

【09︰09】人行進行2000億元人民幣7天期逆回購操作，1500億元人民幣14天期逆回購操作。當日實現淨投放3500億元人民幣。

【08︰55】恒指黑期升52點，報23961點；道指期貨升39點，報27094點。

【08︰55】樂享互動 （06988） 2.88元中上限定價，1手中籤率10%，香港公開發售超額認購1631.92倍。

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍 抽200手始穩中1手（附分配結果）

【08︰00】小米 （01810） 計劃通過流動售貨車，向印度農村的消費者推廣產品，希望將其智能手機賣到印度偏遠地區。

【小米股價】小米印度推流動售貨車 擴大印度市場版圖

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報28.89元，跌0.4元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報515.94元，跌0.56元或0.1%。

【07︰30】港滙今晨再觸及7.75強方兌換保證，金管局承接約2.77億美元沽盤，向銀行體系注資21.47億港元。香港銀行總結餘將增至2415.24億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資21.47億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指最多瀉942點，收報27147點，跌509點或1.8%，創自8月4日以來收市新低。標指、納指創自7月以來收市新低，標指收報3281點，跌38點或1.2%；納指曾跌273點，收報10778點，微跌14點。

港股ADR收報23918點，跌32點或0.1%。

道指挫509點港股ADR跌32點 紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩