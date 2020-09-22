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【港股市況】滙豐續跌逾2%下試世紀供股價　恒生指數跌111點（不斷更新）

即市財經 09:24 2020/09/22

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港股市況不斷更新

多家國際銀行股捱沽，美股急挫。道指曾瀉942點，最終跌509點。恒指承接美股跌勢，恒生指數開報23839點，跌111點。滙豐 （00005） 跌穿29元，開報28.5元，跌2.7%，下試世紀供股價28元。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點新聞︰

【滙豐股價】滙豐股價腰斬未算最慘？　低息累國際銀行年內齊插5成

即市走勢︰

【09︰24】新股華住集團 （01179） 開報305元，較招股價2.7%，成交2.2億元。

【09︰20】恒指開報23839點，跌111點。滙豐 （00005） 跌穿29元，開報28.5元，跌2.7%，下試世紀供股價28元。

【09︰18】人民幣中間價報6.7872，下調277點子。

【09︰14】即月期指開報23886點，跌5點。

【09︰12】新股華住集團 （01179） 今日掛牌，不過卻遭沽空機構Bonitas Research狙擊，指其瞞特許經營酒店的運營成本及僱員人數，謊報每間客房的淨固定資產總值。華住公布，認為沽空報告沒有依據，包含許多錯誤、未經證實的陳述以及對公司業務和運營的誤導性結論。

【09︰09】人行進行2000億元人民幣7天期逆回購操作，1500億元人民幣14天期逆回購操作。當日實現淨投放3500億元人民幣。

【08︰55】恒指黑期升52點，報23961點；道指期貨升39點，報27094點。

【08︰55】樂享互動  （06988） 2.88元中上限定價，1手中籤率10%，香港公開發售超額認購1631.92倍。

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）

【08︰00】小米  （01810） 計劃通過流動售貨車，向印度農村的消費者推廣產品，希望將其智能手機賣到印度偏遠地區。

【小米股價】小米印度推流動售貨車　擴大印度市場版圖

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報28.89元，跌0.4元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報515.94元，跌0.56元或0.1%。

【07︰30】港滙今晨再觸及7.75強方兌換保證，金管局承接約2.77億美元沽盤，向銀行體系注資21.47億港元。香港銀行總結餘將增至2415.24億元。

【港滙強方兌換保證】金管局今晨注資21.47億港元　一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指最多瀉942點，收報27147點，跌509點或1.8%，創自8月4日以來收市新低。標指、納指創自7月以來收市新低，標指收報3281點，跌38點或1.2%；納指曾跌273點，收報10778點，微跌14點。

港股ADR收報23918點，跌32點或0.1%。

道指挫509點港股ADR跌32點　紐約期油跌逾4%

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責任編輯︰梁浩碩

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