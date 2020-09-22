【疫情焦點】全球累計逾3152萬確診　美國累計704萬

上一篇文章
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍 抽200手始穩中1手（附分配結果）
新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月22日早上8時25分，全球累計31,528,689宗新冠肺炎確診病例，較上日增加136,211宗。累計969,331死亡個案，較上日增加2,470宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|32,213
|7,045,172
|204,546
|意大利
|0
|299,506
|35,724
|西班牙
|12,134
|671,468
|30,663
|法國
|5,298
|496,851
|31,346
|德國
|606
|275,560
|9,481
|中國
|5
|85,297
|4,634
|香港
|0
|5,039（確診/疑似）
|103
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
責任編輯︰梁浩碩