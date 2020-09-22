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【疫情焦點】全球累計逾3152萬確診　美國累計704萬

即市財經 08:25 2020/09/22

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【疫情焦點】全球累計逾3152萬確診　美國累計704萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月22日早上8時25分，全球累計31,528,689宗新冠肺炎確診病例，較上日增加136,211宗。累計969,331死亡個案，較上日增加2,470宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 32,213 7,045,172 204,546
意大利 0 299,506 35,724
西班牙 12,134 671,468 30,663
法國 5,298 496,851 31,346
德國 606 275,560 9,481
中國 5 85,297 4,634
香港 0 5,039（確診/疑似） 103

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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