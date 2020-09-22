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【Tesla電池日】馬斯克預先為電池日降溫　TSLA開市跌逾4%（更新第二版）

即市財經 21:43 2020/09/22

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【Tesla電池日】馬斯克事先為預期降溫　新產品2022年才能大量生產

特斯拉Tesla（美︰TSLA）於9月22日（今日）召開年度股東大會，並同時舉行「電池日」（Battery Day），令市場關注。不過，Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）事前先為大家的期望降溫，表示「電池日」中公布的新產品，要到2022年才能夠大規模生產。Tesla盤前跌4.6%，報428.66美元。

馬斯克於Twitter發文，表示「電池日」的發布會影響長遠生產，特別是對Semi，Cybertruck及Roadster，不過所宣布的產品，要到2022年才能大批量生產。

他又表示，Tesla有意增大從松下（Panasonic）、LG及寧德時代（CATL），或其他合作夥伴的電池購買力度。不過，即使電池商以最大速度發展，預計2022年及以後仍會出現嚴重短缺，除非Tesla自己也採取行動。

Tesla開市早段逆市走低，截至本港時間晚上約9時40分，跌4.1%，報430.78美元。

（第二版更新開市後股價）

【Tesla電池日】大和料Tesla公布百萬英里電池　具備無鈷化正極及乾電極技術

【Tesla電池日】Tesla下周二電池日有何亮點？除了「黑科技」還有造車大計

【美股焦點】Tesla電池日將至 瑞信看好電池成未來20年增長支柱

【Tesla】Tesla 9.22電池日　新電池「餅乾罐」將曝光？（附圖）

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責任編輯︰梁浩碩

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） Tesla 馬斯克

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