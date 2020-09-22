  • 31°C
香港時間 : 2020922日 (二) 17:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【小米股價】小米反彈乏力跌0.7%　印度推流動售貨車擴大印度市場版圖

即市財經 16:13 2020/09/22

分享：

小米印度推流動售貨車　擴大印度市場版圖（網上圖片）

小米 （01810） 於中印兩國關係緊張之際，出新招擴大印度市場。小米計劃通過流動售貨車，向印度農村的消費者推廣產品，希望將其智能手機賣到印度偏遠地區。

小米股價曾反彈逾2%，高見21.25元，惟午後隨大市走勢向下，最終收報20.45元，跌0.7%，成交26.8億元。

小米正開設「車輪上的小米商店」，流動商店將覆蓋一條特定路線，於印度農村人趕集的地方停留，除智能手機，試點項目還將出售智能電視、閉路電視攝像機、耳機，太陽眼鏡和移動電源。

小米印度首席運營官Muralikrishnan B表示，「車輪上的小米商店」對消費者是完全安全的，小米決心到達印度最偏遠的地區，滿足客戶需求，將小米商店的體驗帶到他們的社區。

小米印度推流動售貨車　擴大印度市場版圖（網上圖片）

【小米股價】野村「轉軚」唱淡小米 「華為境況未必如想像中差」

【小米股價】小米「二當家」高位大手沽貨 小米升勢會否扭轉？

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 小米集團－W（01810） 印度 小米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【新股IPO】樂享互動超額認購近1632倍　抽200手始穩中1手（附分配結果）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【恒指夜期】科網ADR反彈　恒指夜期收市低水145點（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌約35點　Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續跌約35點　Tesla「電池日」盤前跌逾4%（不斷更新）
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）
【匯豐股價】匯豐0005曾迫近28元　胡孟青：匯豐兩邊不是人、料股價續尋底（有片）