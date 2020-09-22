【小米股價】小米反彈乏力跌0.7%　印度推流動售貨車擴大印度市場版圖

▲ 小米印度推流動售貨車 擴大印度市場版圖（網上圖片）

小米 （01810） 於中印兩國關係緊張之際，出新招擴大印度市場。小米計劃通過流動售貨車，向印度農村的消費者推廣產品，希望將其智能手機賣到印度偏遠地區。

小米股價曾反彈逾2%，高見21.25元，惟午後隨大市走勢向下，最終收報20.45元，跌0.7%，成交26.8億元。

小米正開設「車輪上的小米商店」，流動商店將覆蓋一條特定路線，於印度農村人趕集的地方停留，除智能手機，試點項目還將出售智能電視、閉路電視攝像機、耳機，太陽眼鏡和移動電源。

小米印度首席運營官Muralikrishnan B表示，「車輪上的小米商店」對消費者是完全安全的，小米決心到達印度最偏遠的地區，滿足客戶需求，將小米商店的體驗帶到他們的社區。

▲ 小米印度推流動售貨車 擴大印度市場版圖（網上圖片）

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責任編輯︰梁浩碩