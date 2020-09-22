▲ 道指挫509點港股ADR跌32點 紐約期油跌逾4%

道指挫509點

多家國際銀行股捱沽，美股急挫。道指最多瀉942點，收報27147點，跌509點或1.8%，創自8月4日以來收市新低。標指、納指創自7月以來收市新低，標指收報3281點，跌38點或1.2%；納指曾跌273點，收報10778點，微跌14點。

港股ADR跌32點

港股ADR收報23918點，跌32點或0.1%。滙豐 （00005） ADR折合報28.89元，跌0.4元或1.4%；騰訊 （00700） ADR折合報515.94元，跌0.56元或0.1%。

紐約期油跌逾4%

油價下跌，歐洲等地新冠肺炎疫情惡化，市場憂慮需求前景，加上利比亞主要油田復工，紐約期油收報39.31美元，跌1.8美元或4.4%；布蘭特期油收報41.44美元，跌1.71美元或近4%。

美滙指數升近0.7%

美股下挫，美元受避險需求帶動，美滙指數升近0.7%，報93.55；歐元兌美元報1.1766；美元兌日圓報104.68。

美國10年期債息報0.67厘。

紐約期金跌2.6%

美元上升，拖累金價下跌，紐約期金收報1910.6美元，跌51.5美元或2.6%。現貨金於1915美元。

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責任編輯︰梁浩碩