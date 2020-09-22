【新股IPO】華住酒店一手中籤率100% 首日掛牌升4.7% 每手帳面賺700元

華住酒店（01179）今日掛牌，開市報305元，較招股價297元升2.7%，低見303.4元，最高曾升至312元，收市報311元，升４.7%，一手帳面賺700元；全日成交311萬股，涉資9.6億元。

對於掛牌前夕被沽空機構指財務報表造假，公司指已知悉此事，認為報告沒有依據，存有誤導性結論。華住美股昨晚跌近3.7%，收報被沽空機構40.48美元。

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華住集團以297元定價，香港公開發售部分超額認購2.39倍，國際發售超額認購5.6倍；每手50股，中籤率100%；高盛、招銀國際為聯席保薦人。

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公司預計集資淨額59.25億元，當中約40%將用於支持集團資本支出及開支，以加強酒店網絡包括新酒店開業以及現有酒店的升級及持續維護；約30%將用於償還循環信貸融資的一部分；約20%將用於增強集團技術平台；約10%將用於一般公司用途。

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記者：張以正