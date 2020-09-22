【美股焦點】巴菲特持股Snowflake跌逾6% 機構予「賣出」評級 警告或現暴力拋售

▲ Snowflake是巴菲特多年來首隻投資的新股。

獲「股神」巴菲特加持的雲計算公司Snowflake（美︰SNOW）上周正式掛牌，該股上市首日升1.1倍，令巴菲特單日帳面獲利約8億美元。然而，投資機構Summit Insights Group（SIG）在一份報告給予Snowflake賣出評級，並警告該股可能將出現暴力拋售。

Snowflake股價跌6.6%，報224.15美元。

SIG指出，Snowflake的業務與Redshift、Azure SQL Database等同行相比，並不能沒有巨大的差異性，但其估值卻遠高於其他同行。分析師Srini Nandury表示，Snowflake股票存在「暴力拋售」的風險，並預計該股票將回調超過25%。

值得注意的是，作為初上市的半新股，Snowflake暫未獲各大主要投行研究部的評級。SIG只是少數在該股上市之初就覆蓋研究的機構，單憑個別報告未必有足夠考價值。

據SWIG官網，撰寫該報告的分析師Srini Nandury曾任職美銀美林、Cross Research及Bear Stearns，主畏負責IT行業軟件及硬件相關的股票研究。

Snowflake股價跌6.6%，報224.15美元。

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編輯︰侯景成