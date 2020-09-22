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【新股IPO】螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元

股樓投資 01:22 2020/09/22

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螞蟻集團距離招股的日子愈來愈近，大家都十分期待。然而，據《彭博》引述消息人士透露，螞蟻集團評估過前期投資者的意向後，有意將IPO集資額目標由300億美元，提高至350億美元，以反映其估值由2,250億美元提高到2,500億美元。

螞蟻集團來了 傳爭取最早下周獲聯交所上市批准，想知詳情請按：【下一頁

螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股，想知詳情請按：【下一頁

此前報道指，螞蟻集團A+H股集資額將高達300億美元（約2,330億港元），上市工作將會快速進行，料9月至10月份將會展開招股工作。

到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？，想知詳情請按：【下一頁

若螞蟻集團最終集資額敲定在300億美元，將會超越石油股沙持阿美（Saudi Aramco）的294億美元，成為史上最大型的IPO。螞蟻集團計劃於A+H股市場分別出售10%及5%持股，市值將會高達2,000億美元（約15,500億港元）。

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

 

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記者：張以正

螞蟻金服 IPO 香港股票

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