【新股IPO】螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元

螞蟻集團距離招股的日子愈來愈近，大家都十分期待。然而，據《彭博》引述消息人士透露，螞蟻集團評估過前期投資者的意向後，有意將IPO集資額目標由300億美元，提高至350億美元，以反映其估值由2,250億美元提高到2,500億美元。

螞蟻集團來了 傳爭取最早下周獲聯交所上市批准，想知詳情請按：【下一頁】

螞蟻集團IPO搶手 傳淡馬錫、沙地阿拉伯主權基金等都有意入股，想知詳情請按：【下一頁】

此前報道指，螞蟻集團A+H股集資額將高達300億美元（約2,330億港元），上市工作將會快速進行，料9月至10月份將會展開招股工作。

到底李開復講了什麼 要令螞蟻集團急出澄清呢？，想知詳情請按：【下一頁】

若螞蟻集團最終集資額敲定在300億美元，將會超越石油股沙持阿美（Saudi Aramco）的294億美元，成為史上最大型的IPO。螞蟻集團計劃於A+H股市場分別出售10%及5%持股，市值將會高達2,000億美元（約15,500億港元）。

螞蟻集團科創板集資金額超過香港 最快10月上市，想知詳情請按：【下一頁】

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正