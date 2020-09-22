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【TikTok交易】環球時報︰美國提出條款損害中國利益、尊嚴 中方不可能接受

即市財經 01:00 2020/09/22

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TikTok與甲骨文的交易再遇阻滯，內地官媒稱北京方面不會批准交易。

美國總統特朗普稱「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文（美︰ORCL）、沃爾瑪（美︰WMT）與TikTok之間的交易。惟內地官媒《環球時報》在社評中表示，協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，很難相信北京能夠批准協議。

《環球時報》周一（21日）晚間發表社評，稱美國提出的條款「非常充分展現了華盛頓的霸凌做派和強盜邏輯，同時損害了中國的國家安全、利益和尊嚴。」

字節跳動是一家中國的普通商業公司，美國動用國家力量對它進行打壓，強迫它簽城下之盟，但中國作為一個國家，而且同樣是大國，不會屈服於美方的恫嚇，接受一個針對中國企業的「不平等條約」。

據報道，美方提出的條款包括︰新組建的TikTok Global董事會將由5人組成，其中4人需是美國公民，只有一人可以是中國人。而且董事會將包括一名國家安全董事，該董事的任命需得到美國政府的批准

環時亦透露了更多協議內容，包括甲骨文可以訪問審查TikTok Global的源代碼和所有更新內容。環時稱，由於TikTok的源代碼和抖音的源代碼應是同源的，意味美方將能夠洞悉抖音的核心技術。

TikTok Global將掌管TikTok 除中國以外世界各地的業務，同時它將阻止中國大陸的IP訪問該程序。這意味着美國人通過這一次交易就可以掌控TikTok的全球業務，而且歧視性地排斥中國人訪問它。

環時︰美國低估了中方捍衛自己基本權益與尊嚴的決心

特朗普在表示同意字節跳動與甲骨文、沃爾瑪協議時說，這家公司「將與中國毫無關係」，完全由美國公司控制。他21日又說，甲骨文和沃爾瑪必須對TikTok有完全的控制權，否則將不批准交易。

社評續稱︰「華盛頓顯然太過自信了，他們低估了中方捍衛自己基本權益與尊嚴的決心。」中國不會接受美方的這種霸凌安排。

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編輯︰侯景成

 

經濟 字節跳動 環球時報 抖音

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