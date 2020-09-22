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【美股焦點】外洩文件揭銀行助洗黑錢　美股大瀉又關滙豐事？

股樓投資 00:38 2020/09/22

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貴為恒指權重股的滙豐（00005），股價跌至歷史新低，與28元供股價更只得一步之遙，原因之一，正是環球時報引述消息人士，指滙控或會被中國列入「不可相實體消單」，拖累恒指跌穿24,000點。

然而，同日亦有另一重磅消息，國際調查記者同盟（ICIJ）與多家傳媒合作，揭露國際銀行如何在知情的情況下協助罪犯洗黑錢，涉及多家國際大型銀行。消息令歐洲及美國上市的銀行股大跌，據指外洩文件中有提及的摩根大通、BNY Mellon、巴克萊股價分別跌4.12%、4.96%、6.08%，涉資最多的德銀更大跌9.52%。

美股三大指數中，以道瓊斯工業平均指數跌幅最大，現時仍跌2.91%，報26,853點，而美股11大行業中，金融業為跌幅最大的行業之一，美國金融股Financial Select Sector SPDR ETF（XLF）單日跌4.19%，僅次於能源及物料股。

調整未完？道指再跌900點【下一頁

這份名為FinCEN的文件提及，摩根大通在逾10年間，為曾任特朗普2016年競選經理的馬納福特處理逾5000萬美元，即使在被指洗黑錢和逃稅後的14個月間，摩通仍為他匯款至少690萬美元。文件提及的政客還包括馬來西亞一馬基金事件中的重要人物、華裔商人劉特佐、烏克蘭前國家安全與國防事務委員會秘書長Andriy Klyuyev，以及俄羅斯富豪Arkady Rotenberg。

於非洲及中東有業務的渣打銀行更被指協助塔利班武裝份子轉移資金，而摩通、BNY Mellon也被指協助北韓有關公司轉移資金逾1.5億美元。

撰文 : 林展鋒

美股 ETF 基金 特朗普 金融 銀行 行業 滙豐控股（00005） 道瓊斯工業平均指數 供股

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