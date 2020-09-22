【滙豐股價】滙豐股價腰斬未算最慘？　低息累國際銀行年內齊插5成

▲ 其實環球銀行股跌勢相近，滙豐年內累積跌幅未算最慘。

滙豐 （00005） 飽受中美角力困擾，更面對中美潛在制裁的威脅，股價瞬即失守30元關，距世紀供股價28元恐怕僅一步之遙。但其實翻查同樣是國際性銀行的同業，原來滙豐股價跌幅未算最慘烈，同屬英資銀行的萊斯銀行（Lloyds）更暴跌超過60%。

《環時》報道，中國有機會將滙豐列入《不可靠實體清單》，觸發新一輪市場恐慌，完全蓋過重啟派息的憧憬，滙豐香港股價失守30元大關後，倫敦股價進一步跌穿29元。

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但資料顯示，其實今年國際銀行股跌勢最慘並非滙豐。以同屬英資的同業比較，萊斯銀行今年以來股價已累跌62%，渣打集團 （02888） 跌幅與滙豐相近同挫52%，巴克萊（Barclays）今年亦累跌50.1%。

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轉看美資銀行，富國銀行（Wells Fargo）今年股價跌53.3%，較滙豐及渣打更高；花旗銀行（Citibank）跌43.8%；摩根大通跌幅算相對溫和，僅累挫約3成；高盛（Goldman Sachs）更只跌15.3%。

分析：低息環球、資產質素仍堪憂

其實，新冠肺炎年初爆發至今重擊環球經濟，與經濟周期關聯度高的銀行股，自然難以獨善其身；疫情更導致美國連環緊急減息至零息水平，上周更明言至少維持3年。

低息環境重臨且維持更長時間，環球銀行業務增長乏力、預先提撥大額撥備、資產質素可能變差、盈利受撥備拖累等負面消息不絕於耳，拖累整個銀行板塊氣氛。

有分析員指，撇除滙豐較國際同業面對多一重政治風險，其實所有銀行均面對低息環境，以及疫情對未來撥備及壞帳所產生的盈利挑戰。即使國際銀行可以恢復派息，但本業能否恢復增長動力仍是未知之數。

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編輯：趙穎妍