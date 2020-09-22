【美股戰報】調整未完？ 舊經濟股拖累道指大瀉900點

美股三大指數周一（21日）全線下瀉，道瓊工業平均指數一度跌超過900點，現時跌幅收窄至833.89點或3.02%，報26,823.53，；納斯達克指數跌171點或1.59%，報10,621點；標普500指數跌74.55點或2.25%，報3,244點。

有別於過去兩周的跌勢，舊經濟權重較大的道指跌幅最多，30隻成份股中，American Express、剛納入指數的綜合型企業Honeywell，以及3M為跌幅最大的股份，分別下挫6.34%、5.57%及5.16%。

科技股跌幅較少

反之，大型科技股的跌幅相對較小，Facebook、Apple、Alphabet、Amazon分別跌2.17%、0.45%、2.22%、1.72%，Netflix、Paypel、Adobe及Nvidia甚至不跌反升，升幅分別達1.17%、2.81%、0.3%及0.28%。

如以行業來看，形勢更加一目了然，美股11大行業中以能源股、資源股、金融服務股及工業股為四大跌勢最多的行業，跌幅分別達5.64%、4.2%、4.07%及4.23%，而科技股只跌0.96%。

行業 ETF 單日跌幅 科技 XLK 0.96% 健康護理 XLV 3.16% 必需消費品 XLP 2.07% 公共事業 XLU 1.68% 非必需消費品 XLY 2.74% 通訊服務 XLC 2.15% 資源 XLB 4.2% 金融服務 XLF 4.07% 工業 XLI 4.23% 能源 XLE 5.64% 房地產 XLRE 2.71%