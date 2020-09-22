【美股戰報】調整未完？ 舊經濟股拖累道指大瀉900點

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【美股分析】部署疫苗研發成功 高盛：價值股更勝周期股
美股三大指數周一（21日）全線下瀉，道瓊工業平均指數一度跌超過900點，現時跌幅收窄至833.89點或3.02%，報26,823.53，；納斯達克指數跌171點或1.59%，報10,621點；標普500指數跌74.55點或2.25%，報3,244點。
有別於過去兩周的跌勢，舊經濟權重較大的道指跌幅最多，30隻成份股中，American Express、剛納入指數的綜合型企業Honeywell，以及3M為跌幅最大的股份，分別下挫6.34%、5.57%及5.16%。
科技股跌幅較少
反之，大型科技股的跌幅相對較小，Facebook、Apple、Alphabet、Amazon分別跌2.17%、0.45%、2.22%、1.72%，Netflix、Paypel、Adobe及Nvidia甚至不跌反升，升幅分別達1.17%、2.81%、0.3%及0.28%。
如以行業來看，形勢更加一目了然，美股11大行業中以能源股、資源股、金融服務股及工業股為四大跌勢最多的行業，跌幅分別達5.64%、4.2%、4.07%及4.23%，而科技股只跌0.96%。
|行業
|ETF
|單日跌幅
|科技
|XLK
|0.96%
|健康護理
|XLV
|3.16%
|必需消費品
|XLP
|2.07%
|公共事業
|XLU
|1.68%
|非必需消費品
|XLY
|2.74%
|通訊服務
|XLC
|2.15%
|資源
|XLB
|4.2%
|金融服務
|XLF
|4.07%
|工業
|XLI
|4.23%
|能源
|XLE
|5.64%
|房地產
|XLRE
|2.71%
撰文 : 林展鋒