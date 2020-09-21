【美股震盪】美股急瀉恐慌指數未收復月初高位　暫僅重返30

▲ VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多

美股今日（21日）表現可謂風聲鶴淚，道指跌幅超過900點，連帶俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦重新向上，收復30水平，暫報30.23，升逾17%。值得注意是，與9月上旬科技股洗倉式急挫相比，現時「恐慌指數」尚未收復當時高位，意味淡友縱然睇淡，亦算「克制」。

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。3月環球股市急挫時，恐慌指數曾突破80大關，後市若要回穩，恐慌指數需見回落。

及至9月上旬科技股洗倉式急跌期間，「恐慌指數」高位處38.28，而目前標指雖失守50天綫，「恐慌指數」今日最高位卻僅處31.18，反映股市走勢雖然轉差，淡友卻未大手追沽，若相關現象持續，或意味美股後市插水式急瀉機會較低。

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