  • 27°C
香港時間 : 2020922日 (二) 00:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美股震盪】美股急瀉恐慌指數未收復月初高位　暫僅重返30

即市財經 23:42 2020/09/21

分享：

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多

美股今日（21日）表現可謂風聲鶴淚，道指跌幅超過900點，連帶俗稱「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）亦重新向上，收復30水平，暫報30.23，升逾17%。值得注意是，與9月上旬科技股洗倉式急挫相比，現時「恐慌指數」尚未收復當時高位，意味淡友縱然睇淡，亦算「克制」。

VIX指數常被視為跌市指標，皆因股市急跌時，期權價格將上漲，意味後市波幅勢增多。3月環球股市急挫時，恐慌指數曾突破80大關，後市若要回穩，恐慌指數需見回落。

及至9月上旬科技股洗倉式急跌期間，「恐慌指數」高位處38.28，而目前標指雖失守50天綫，「恐慌指數」今日最高位卻僅處31.18，反映股市走勢雖然轉差，淡友卻未大手追沽，若相關現象持續，或意味美股後市插水式急瀉機會較低。

【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

【貨車界Tesla】Nikola主席請辭盤前暴跌3成　沽空機構稱為騙局　開市後跌幅收窄至16%（更新第二版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

美股 恐慌指數（VIX） 道瓊斯工業平均指數 標準普爾500指數 期權

上一篇文章

【美股市況】環球股市風聲鶴淚 道指曾挫逾900點 德股收跌4.4%（不斷更新）

下一篇文章

【恒指夜期】道指大瀉逾900點　匯豐倫敦29元大關攻防　恒指夜期低水286點　黑期跌247點（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【匯豐股價】匯豐0005挫逾5%外圍曾失29關　基金經理籲：減持再換馬增長股（第三版）
【美股市況】環球股市風聲鶴淚 道指曾挫逾900點 德股收跌4.4%（不斷更新）
【美股市況】環球股市風聲鶴淚 道指曾挫逾900點 德股收跌4.4%（不斷更新）
【恒指夜期】道指大瀉逾900點　匯豐倫敦29元大關攻防　恒指夜期低水286點　黑期跌247點（不斷更新）
【恒指夜期】道指大瀉逾900點　匯豐倫敦29元大關攻防　恒指夜期低水286點　黑期跌247點（不斷更新）
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　
【匯豐股價】匯豐跌逾半成失守30元　環時：匯豐或列入《不可靠實體清單》　