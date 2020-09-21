體育節繼續舉行　委任前恒生總裁高級顧問張樹槐為籌備委員會委員

▲ 疫情下上班族在家工作，要更注重身心健康。（受訪者提供）

疫情下，要保持社交距離，不少上班族要在家工作，出外做運動也要做足防疫措施。不少企業開始注重員工的身心健康，鼓勵員工多做運動。



▲ 加拿大「楓之寶」贊助健康產品，支持跑界KOL張樹槐繼續推廣馬拉松精神和健體活動。（受訪者提供）

長江生命科技副總裁及行政總監余英才(Alan Yu)表示：「提升美好生活是集團的使命，我們鼓勵人們多做運動，保持身心健康。防患未然的健康管理概念於世界各地愈來愈受重視，因此運動之外，保健產品的需求亦日益殷切。」

該集團旗下加拿大「楓之寶」贊助健康產品，支持跑界KOL張樹槐(Walter)繼續推廣馬拉松精神和健體活動。



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張樹槐是跑步達人，亦曾擔任恒生銀行總裁高級顧問，多年來大力推廣馬拉松活動。至今，他已在六大洲完成90多個馬拉松，包括世界馬拉松大滿貫 (World Marathon Majors)和全球最高‎8,848米海拔的珠穆朗瑪峰馬拉松，更將馬拉松路上的點滴，整理並出版《跑出一片天》。

張樹槐曾為多間慈善機構籌款與運動相關的活動，包括UNICEF慈善跑、樂施會毅行者及苗圃挑戰12小時等出謀獻策，或提供義務公關意見，以協助機構更有效地推廣全民運動理念。他最近亦獲體育節籌備委員會主席余國樑委任為委員。



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體育節由香港奧委會主辦，旨在推動「全民運動 健康同行」的理念，體育節將於今年10月推出一系列全新的活動，讓市民可以身體力行一同參與。

責任編輯：梁巧恩