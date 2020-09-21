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【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

即市財經 23:03 2020/09/21

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市場再度進入「炒疫情」行情，Zoom股價逆市上揚。

環球股市大跌，除了由於銀行捲入洗錢疑雲外，市場亦擔憂疫情惡化的風險。從板塊表現來看，石油、航空股等傳統經濟股為跌市重災；而遊戲股表現則相對靠穩；一些疫情受惠股，如Zoom（美︰ZM）更一度逆市漲6%。

航空股方面，聯合航空（美︰UAL）大跌一成；達美航空（美︰DAL）跌9.4%；美國航空（美︰AAL）亦大跌7.5%。石油股同樣全綫下跌，道達爾（美︰TOT）跌4.5%；蜆殼公司（美︰RDS）跌3.4%。

疫情受惠股表現相對堅挺，遊戲股動視暴雪（美︰ATVI）高開後暫跌0.6%；藝電（美︰EA）升0.4%；Take Two（美︰TTWO）升0.2%。

Zoom股價逆市大漲，曾漲超6%，高見468.65美元；最新仍升5.2%，報461.62美元。

相關文章︰【Zoom股價】Zoom業績振奮市場　資金狂炒「下一隻Zoom」

【美股焦點】Zoom「半退出」中國市場 僅保留合作夥伴銷售模式

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編輯︰侯景成

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） Zoom Video（美：ZM） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 美國航空（American Airlines，美：AAL） 聯合航空控股（United Airlines Holdings，美：UAL） Zoom 美國航空 聯合航空 達美航空

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