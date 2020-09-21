【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

▲ 市場再度進入「炒疫情」行情，Zoom股價逆市上揚。

環球股市大跌，除了由於銀行捲入洗錢疑雲外，市場亦擔憂疫情惡化的風險。從板塊表現來看，石油、航空股等傳統經濟股為跌市重災；而遊戲股表現則相對靠穩；一些疫情受惠股，如Zoom（美︰ZM）更一度逆市漲6%。

航空股方面，聯合航空（美︰UAL）大跌一成；達美航空（美︰DAL）跌9.4%；美國航空（美︰AAL）亦大跌7.5%。石油股同樣全綫下跌，道達爾（美︰TOT）跌4.5%；蜆殼公司（美︰RDS）跌3.4%。

疫情受惠股表現相對堅挺，遊戲股動視暴雪（美︰ATVI）高開後暫跌0.6%；藝電（美︰EA）升0.4%；Take Two（美︰TTWO）升0.2%。

Zoom股價逆市大漲，曾漲超6%，高見468.65美元；最新仍升5.2%，報461.62美元。

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編輯︰侯景成