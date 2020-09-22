曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患（訂戶專享）

英國曼徹斯特（Manchester，當地港人簡稱曼城）為手持英國國民（海外）護照（BNO）港人熱捧的落腳地，主因當地樓價僅為倫敦一半，卻有更大升值潛力，加上工作機會不少，又有大量港人聚居，本港亦有航班飛往曼城機場（但國泰的直航11月將會暫停，未來只能選擇於倫敦、杜拜等地轉機）。

...