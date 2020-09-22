曼徹斯特受追捧 市中心恐有人滿之患（訂戶專享） 環球社會熱點 08:55 2020/09/22 分享： 英國曼徹斯特（Manchester，當地港人簡稱曼城）為手持英國國民（海外）護照（BNO）港人熱捧的落腳地，主因當地樓價僅為倫敦一半，卻有更大升值潛力，加上工作機會不少，又有大量港人聚居，本港亦有航班飛往曼城機場（但國泰的直航11月將會暫停，未來只能選擇於倫敦、杜拜等地轉機）。 ... 撰文 : 嚴智勇 相關文章 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地（訂戶專享） 2020/09/21 【美國大選分析】大法官提名角力 特朗普沒有鬆手餘地（訂戶專享） 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 2020/09/17 【歐盟外交分析】硬起來不容易 單靠馬格尼茨基法尚未夠 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 2020/09/17 【日本新首相】菅義偉政府如何走？安倍晉三4招安排好（訂戶專享） 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 2020/09/09 【美國大選分析】豈止中國牌 剖析本土五大決勝因素（訂戶專享） 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 2020/09/09 東京奧運勢在必行 閉門作賽最壞打算（訂戶專享） 海外物業 移民 收租 物業出租 BNO 曼徹斯特 英國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入